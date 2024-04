Einer der ersten Mieter im BioSquare ist die Firma c-LEcta, die den ersten Komplex mit 10.000 Quadratmeter Fläche beziehen wird. Das Unternehmen entwickelt Enzyme und Mikroorganismen, die unter anderem in der Pharmaindustrie eingesetzt werden.



Firmenchef Marc Struhalla hat das Unternehmen vor gut 20 Jahren gegründet. "Damals waren wir mit vier Mitarbeitern in der BioCity. Als wir immer weiter gewachsen sind, mussten wir in den Leipziger BioCube umziehen. Inzwischen sind wir 125 Mitarbeitende und brauchen noch mehr Platz, deswegen geht es ab nächstem Jahr in das neue BioSquare."

Bildrechte: MDR