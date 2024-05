Bahnreisende über Dresden müssen sich in den ersten beiden Juni-Wochen auf Umleitungen und Zugausfälle einstellen. Vom 1. bis zum 13. Juni sollen letzte Anpassungen am elektronischen Stellwerk des Hauptbahnhofes vorgenommen werden, wie die Bahn mitteilte. Im Anschluss will die Bahn westlich des Hauptbahnhofes eine neue Eisenbahnbrücke errichten. Die meisten Arbeiten würden bei laufendem Betrieb stattfinden. Vom 7. bis 9. Juni ist der Dresdner Hauptbahnhof dann allerdings komplett für den Zugverkehr gesperrt, hieß es.