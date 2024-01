Die Deutsche Bahn setzt die Sanierung der Fernbahn Dresden - Leipzig im Landkreis Meißen fort. Konkret wird das zweite Gleis zwischen dem Bogendreieck Zeithain und dem Abzweig Leckwitz erneuert, wie die DB AG mitteilte. Am Freitag beginnen zunächst vorbereitende Arbeiten, es werden einzelne Züge des Fernverkehrs umgeleitet, im Regionalverkehr verlängert sich die Fahrzeit um 15 Minuten. Vom 19. bis 22 Januar wird die Strecke komplett gesperrt sein. Im Nahverkehr fahren dann Busse, Fernzüge fahren den Umweg über Elsterwerda.

Ein erstes Gleis der Strecke war 2022 erneuert worden. 2023 ruhten die Arbeiten, weil Züge wegen Sanierung der Berliner Strecke umgeleitet werden mussten. Ab dem 22. Januar beginnen dann die eigentlichen Arbeiten am zweiten Gleis und an mehreren Brücken in Glaubitz.