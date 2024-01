In einem Seniorenheim in Dresden-Großschachwitz hat es am Dienstagmorgen gebrannt. Insgesamt 22 Menschen wurden vor Ort zunächst medizinisch durch Notärzte betreut. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden fünf von ihnen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in Krankenhäuser transportiert. Dabei handelt es sich um den 96 Jahre alten Bewohner des Brandzimmers, zwei Pflegefachkräfte sowie eine weitere Bewohnerin und ein Bewohner. Alle anderen, die sich zum Zeitpunkt des Brandes in dem Pflegeheim aufgehalten hatten, seien laut Feuerwehr unverletzt geblieben.