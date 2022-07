Die Staatsanwaltschaft Dresden und die Polizeidirektion Dresden haben am Mittwochabend einen 50-jährigen Mann wegen des Verdachts der Brandstiftung in zwei Straßenbahn-Linien vorläufig festgenommen. Der erheblich vorbestrafte Beschuldigte soll noch heute dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Dem Beschuldigten wird vorgeworfen am 12.07.2022 gegen 00:45 Uhr auf der Meißner Straße in Radebeul mittels offener Flamme einen mit einer brennbaren Flüssigkeit getränkten Lappen entzündet und diesen auf einen Sitz der Straßenbahn Linie 4 der Dresdner Verkehrsbetriebe geworfen zu haben. Anschließend flüchtete er. Wie von dem Beschuldigten beabsichtigt geriet der Sitz in Vollbrand. Die giftigen Rauchgase breiteten sich in der Straßenbahn aus und es kam zu Rußniederschlägen.