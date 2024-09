Nach einer zweiten Sprengung gegen 23 Uhr begann der eigentliche Abriss. Der durchhängende Brückenzug C soll mit Spezialgerät heruntergeholt, zertrümmert und abtransportiert werden. Wie lange diese Arbeiten dauern werden, konnte die Einsatzleitung nicht abschätzen. Wie Feuerwehrsprecher Michael Klahre am Freitag sagte, ist das Ziel, bis Sonntag möglichst viele Trümmerteile beräumt zu haben. "Wir werden bis zur letztmöglichen Sekunde arbeiten", so Klahre. Auch die Bundeswehr helfe mit Räumpanzern. Die Zeit für die Einsatzkräfte drängt: Ab Sonntag wird Hochwasser an der Elbe vorhergesagt, was die Gefahr noch einmal erheblich verschärfen würde.