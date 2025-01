Mit dem Airbus A380 der Qantas werden zeitgleich zwei der größten Passagierflugzeuge der Welt in Dresden weilen. Seit Herbst 2024 wird eine A380 für das britische Start-up-Unternehmen Global Airlines nach längerer Abstellzeit fit gemacht. Ein Luftfahrt-Portal berichtet, an der Maschine liefen bereits Triebwerkstests. Auf Nachfrage wollte eine EFW-Sprecherin aber noch keine Angaben dazu machen, wann die Global-Maschine Dresden wieder verlässt.



Die EFW in Dresden hätten in den vergangenen Jahren bereits mehr als 50 A380 gewartet, hieß es.