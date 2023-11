In Dresden wird das größte Passagierflugzeug der Welt wieder flott gemacht: ein A380 der australischen Airline Qantas. Die Maschine mit zwei Etagen soll in den nächsten ein bis zwei Wochen in den Elbe Flugzeugwerken (EFW) gewartet werden. Der große Weltenbummler befördert seit gut zehn Jahren Menschen von Australien nach Europa (London), in die USA (Dallas) sowie nach Asien (Hongkong).

Bildrechte: EFW