Der Name Endometriose ist abgeleitet von der medizinischen Bezeichnung der Gebärmutterschleimhaut, dem Endometrium. Es kleidet die Innenseite der Gebärmutter aus. Kommt es zur Schwangerschaft, nistest sich dort das befruchtete Ei ein. Ohne Befruchtung wird das Endometrium größtenteils mit der Monatsblutung abgestoßen.



Bei der Endometriose kommt es zu Wucherungen gebärmutterschleimhautähnlichem Gewebes außerhalb des Uterus. Solche Endometriose-Herde können sich überall im Körper ansiedeln. Häufig treten sie jedoch an Eierstöcken, Darm oder Bauchfell auf. Wird dieses Gewebe nicht vom Körper abgebaut, kann es sich zu Zysten oder Entzündungen entwickeln. Diese können unter anderem zu Blutungen in der Bauchhöhle, Organschäden oder Unfruchtbarkeit führen.



Wie bekommt man Endometriose?



Die Endometriose kann sich schon ab der ersten Regelblutung entwickeln. Ursachen können eine frühe erste Menstruation sein, ein kurzer Zyklus oder eine lange Blutungsdauer. Auch nach einem operativen Eingriff an der Gebärmutter oder einer späten Schwangerschaft kann es zu den Wucherungen in der Gebärmutter kommen. Manche vermuten, dass Endometriose auch vererbbar sein könnte.



Welche Symptome können auftreten?



Endometriose kann sich auf unterschiedliche Weise äußern. Manche Betroffene haben gar keine Schmerzen: Bei ihnen ist eine Behandlung normalerweise nicht nötig. Andere leiden unter extremen Regelschmerzen. Zudem kann die Monatsblutung stark und unregelmäßig sein.



Weitere Symptome, die mit den Schmerzen einhergehen können, sind Durchfall, Übelkeit, Erbrechen. Aber auch Unterleibsschmerzen in der Woche vor der Menstruation und Schmerzen beim Wasserlassen, Stuhlgang oder Geschlechtsverkehr können ein Hinweis auf Endometriose sein. Auch Bauch- und Rückenschmerzen oder ein Unwohlsein während des Geschlechtsverkehrs und beim Frauenarztbesuch können auf eine Endometriose hindeuten.