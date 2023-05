Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat sich am Freitag an der deutsch-tschechischen Grenze gegen Personenkontrollen ausgesprochen. Sie hatte sich eine Stunde lang über die Polizei- und Zollarbeit an der Grenze zwischen Sachsen und Tschechien informiert und dabei auch mit ihrem tschechischen Kollegen Vit Rakusan die Wiedereinführung von Personenkontrollen abgelehnt. Sachsen hatte sich zuvor für die Kontrollen eingesetzt. Die wären jedoch ein "großes Hindernis" für Pendler, Pflegekräfte, Handwerker und Wirtschaftsunternehmen, meinte Innenministerin Faeser. Deutschland setze im Kampf gegen Schleuser und irreguläre Migration auf mehr Schleierfahndung.