Die Frauenkirche in Dresden bleibt ab Montag wegen Reinigungs- und Wartungsarbeiten geschlossen. Besucherinnen und Besucher müssen sich bis zum Sonntag gedulden, dann werde die Kirche wieder geöffnet, teilte die Stiftung Frauenkirche mit. In der Schließzeit sollen Tischler, Maler, Restauratoren, Techniker und Putzkolonnen das Gotteshaus wieder auf Vordermann bringen.

Thomas Gottschlich, Leiter der Kirchbauverwaltung der Stiftung Frauenkirche, sagte, das sei bewährte Praxis. "Es ermöglicht allen Gewerken, aufeinander aufbauende Tätigkeiten zusammenhängend durchzuführen", so Gottschlich. Nach Angaben der Stiftung müsse beispielsweise einmal im Jahr das Holzgestühl der Kirche behandelt werden. Hinzu komme die jährliche Reinigung von Böden und sonstigen Oberflächen. Am Ende der Arbeiten werde die Kirche von der Unterkirche bis zur Laterne gründlich gereinigt, so die Stiftung.