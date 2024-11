Ende einer Dauerbaustelle Meißner Straße in Radebeul nach 14 Monaten wieder frei

15. November 2024, 05:00 Uhr

Aufatmen in Radebeul: Nach 14 Monaten Sanierung wird die Meißner Straße am Freitagabend wieder für den Verkehr freigegeben. Die Verbindung, auf der auch die Straßenbahn-Linie 4 von Dresden nach Weinböhla fährt, ist grundlegend erneuert worden. Während der Bauarbeiten war die Straße im Osten Radebeuls komplett gesperrt. Pendler von und nach Dresden sowie Autofahrer innerhalb der Stadt mussten zeitraubende Umleitungen über Nebenstraßen in Kauf nehmen.