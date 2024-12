Am 13. Februar 2025 jährt sich die Zerstörung Dresdens im Zweiten Weltkrieg zum 80. Mal. Die Menschenkette in der Innenstadt ist seit 2010 Bestandteil des Gedenkens. Damals sollte mit ihr vor allem ein Zeichen gegen Neonazis gesetzt werden, die den Tag zunehmend für ihre Zwecke missbrauchten.



Inzwischen richtet sich die Menschenkette nicht nur gegen jegliche politische Instrumentalisierung des Gedenkens, sie ist nach Aussage der Stadt auch zu einem wichtigen Symbol und kraftvollen Zeichen gegen Krieg, Gewaltherrschaft und Zerstörung geworden. Am 13. Februar dieses Jahres beteiligten sich mehr als 13.000 Menschen an der halbstündigen Aktion.