Menschenkette um Dresdner Altstadt mit neuem Motto

Seit 2010 formiert sich am Abend des 13. Februars eine Kette aus um die 10.000 Menschen um die Dresdner Innenstadt. Die ursprüngliche Idee: ein symbolischer Schutzwall gegen die Aufmärsche von Rechtsextremisten an diesem Tag. In den letzten Jahren gab es daran aber häufig Kritik, da diese Botschaft kaum noch zum Tragen gekommen sei, so der Vorwurf.

Der Aufruf 2024 weist da eine andere Richtung. "Gemeinsam wachsam" lautet das Motto – eine Reaktion auf die Geheimplan-Recherche von Correktiv und den daraus resultierenden, anhaltenden Protestdemos gegen Rechtsextremismus. Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) betont: "Wir sehen einen zunehmenden Ruck insbesondere ins rechte Lager und das sollte uns zutiefst zum Nachdenken anregen – nicht nur zum Nachdenken, sondern eben zum Handeln."

Bildrechte: picture alliance/dpa | Sebastian Kahnert

Die Notwendigkeit aktiv zu werden, hebt auch Ursula Staudinger hervor. Sie ist die Rektorin der Technischen Universität Dresden, die offiziell die Menschenkette jedes Jahr anmeldet. Sie hofft, dass sich in diesem Jahr weitaus mehr Menschen – sie nennt die Zahl 20.000 – die Hände reichen.

Bürgersingen statt Gedenkkonzert

Einen festen Platz am und um den 13. Februar haben auch die traditionellen Gedenkkonzerte, zum Beispiel das der Dresdner Philharmonie. Doch auch dort sucht man jetzt neue Wege und ruft zum gemeinsamen Bürgersingen vor dem Kulturpalast auf. In unsicheren Zeiten, Zeiten von Kriegen und zunehmenden Konflikten, bestünde ein großes Bedürfnis nach verbindenden Aktionen, meint Intendantin Frauke Roth.

"Jeder, der mal in einem Chor gesungen hat weiß, wie ganz körperlich die verbindende Kraft ist", so die Intendantin. "Wir schaffen einen Moment der gegenseitigen Selbstvergewisserung an diesem Tag, der gut, hilfreich und konstruktiv ist." Auch wenn man mit Liedern wie etwa "We Shall Over Come" natürlich nicht die Welt retten könne.

Bildrechte: dpa

Dresdner Frauenkirche lädt zur "Nacht der Stimmen"

Und auch in der Frauenkirche will man, entgegen bisheriger Traditionen, die Stimme erheben. Sonst wurde hier in der Nacht des 13. Februars in aller Stille gedacht. "Für dieses nächtliche Format nach dem Glockenläuten haben wir gedacht: Einfach nur meditative Versenkung und Erinnern, Gedenken wie die ganzen Jahrzehnte kann in dieser gewandelten Situation, in der wir jetzt sind, nicht mehr ausreichen", so Frauenkirchenpfarrer Markus Engelhardt.

Schon seit Tagen hängt an der Kirche ein großes Banner, darauf zu lesen: "Wir haben die Wahl – Für Demokratie gegen Rechtspopulismus". Auch im Inneren sind an den Pfeilern Grundprinzipien unseres Zusammenlebens zu lesen, wie freie Wahlen, Rechtsstaatlichkeit und Meinungsfreiheit. Vertreterinnen und Vertreter aus der Stadtgesellschaft werden anhand dieser Themen in der "Nacht der Stimmen" - so das neue Format am 13. Februar – über ihr Engagement berichten.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Robert Michael

"Das was vor 79 Jahren am 13. Februar passiert ist, hatte eine lange Vorgeschichte und diese Vorgeschichte hatte ihr erstes Kapitel darin, dass die erste deutsche Demokratie nicht etwa zu viele Gegner, sondern zu wenig überzeugte Befürworter hatte", sagt der Pfarrer. "Der 13. Februar 45 und der 13. Februar 2024 gehören in einem für unsere Demokratie entscheidenden Jahr mit drei Wahlen hier in Sachsen einfach untrennbar zu einander. Deshalb die Nacht der Stimmen."

Wobei es parallel weiterhin auch ein stilles Gedenken geben wird, beispielsweise mit Friedesandachten und zahllosen brennenden Kerzen auf dem Neumarkt vor der Frauenkirche.