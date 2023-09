Ein Spieler aus Dresden hat am Freitag 630.685 Euro in der Lotterie Eurojackpot gewonnen. Wie das Unternehmen "Sachsenlotto" am Montag mitteilte, hat er sich den Gewinn im zweiten Gewinnrang ertippt. Zwei weitere Spieler hatten das gleiche Glück. Da der Spieler online registriert sei, sei die Zuordnung sehr einfach. "Der Spieler kann entspannt sein und sich direkt beim nächsten Blick auf sein Konto freuen", hieß es.