Weil sie den Goldenen Reiter in Dresden beschädigt haben sollen, sind zwei junge Männer wegen des Verdachts der gemeinschaftlichen gemeinschädlichen Sachbeschädigung am Amtsgericht Dresden angeklagt worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft Dresden am Freitag mit. Den beiden Männern im Alter von 19 und 20 Jahren wird vorgeworfen, am 18. Februar 2023 gegen 12 Uhr auf das Reiterstandbild am Neustädter Markt in Dresden geklettert zu sein und sich auf den Sockel des Denkmals gesetzt zu haben. Dabei hatten sie laut Anklage ein Plakat entfaltet, auf dem "Art. 20a GG = Leben schützen" und "Letzte Generation vor den Kipppunkten" zu lesen war.

Das Standbild August des Starken auf dem Neustädter Markt in Dresden ist im Februar bei einem Klimaprotest beschädigt worden. (Archivbild) Bildrechte: dpa