Einer der wegen des Juwelendiebstahls im Grünen Gewölbe verurteilten Täter hat inzwischen seine Reststrafe angetreten. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Dresden am Donnerstag auf Nachfrage von MDR SACHSEN. Der 28-jährige Bashir Remmo war wie ein zweiter Verurteilter dazu aufgefordert worden, sich bis Montag in einer Justizvollzugsanstalt des offenen Vollzugs in Berlin zu stellen. Ob auch der zweite Mann, Rabieh Remo, seine Haft angetreten hat, ist offen.

Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Pool | Sebastian Kahnert