Am Hauptbahnhof Dresden wird seit Monaten in großem Umfang bei laufendem Betrieb gebaut. Gleisanlagen, Signaltechnik und Hallendach werden saniert. Ab Montag kehr ein Stück Normalität zurück: Züge aus Richtung Hoyerswerda, Elsterwerda und Cottbus fahren wieder bis Dresden Hauptbahnhof.

Die Bahn saniert seit Anfang Juni Gleise und Signalanlagen an der Kreuzungsbrücke am Dresdner Hauptbahnhof. Daher endeten die Regionalzüge der Linien RE 15, RE 18 und RB 31 am Bahnhof Dresden-Neustadt.