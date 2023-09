Auch für das nächste Jahr deutet sich laut Hilbert keine Entspannung an. "Wie viele andere, auch große Kommunen in Deutschland, kämpfen wir derzeit mit hoher Inflation, stark ansteigenden Sozialausgaben bei stagnierenden Einnahmen und müssen zeitgleich weiter investieren, um zukunftsfähig zu bleiben." Diese Mammutaufgabe führe an die Grenzen der finanziellen Leistungsfähigkeit, so der OB. Er sieht Bund und Freistaat in der Verantwortung, hier den Kommunen unter die Arme zu greifen.