Das außergewöhnliche Konzert werfe zum Auftakt der Biennale viele Fragen auf, die sich im gesamten Festivalprogramm wiederspiegelten, so der Kurator: "Was sind menschliche Aufgaben, die Maschinen übernehmen können? Wo liegen Chancen und Gefahren? Wo wird der Mensch als Kreativer verdrängt und wo unterstützt?"

Mit den Auswirkungen der Technologisierung auf Kunst und Kultur beschäftigen sich bis zum 27. Oktober zahlreiche weitere Konzerte, Workshops und Installationen der Hybrid-Biennale. Beispielsweise ist dem Kurator zufolge der japanische Autor und Regisseur Toshiki Okada in Hellerau zu Gast, der mit der Performance "New Illusion" ein Theater ganz ohne Menschen auf die Bühne bringt. Das könne einerseits Begeisterung und Interesse hervorrufen, aber auch abschreckend wirken, sagte Lobeck.

Zum Abschluss der Biennale Ende Oktober sei ein Symposium geplant, das sich gezielt mit der Neu- und Weiterentwicklung von Raumkonzepten für Museen, Theatern oder Opern beschäftige. Wie kulturelle Räume in Zukunft gestaltet werden, sei am Ende aber auch eine Generationenfrage, sagte Lobeck. Er hoffe deswegen, mit der Hybrid-Biennale besonders viele junge Menschen zu erreichen. Ihre Generation sei es schließlich, die in Zukunft "in Konzertsäle oder in so tolle Räume wie Hellerau gehen wird."