Der sächsische FDP-Generalsekretär Philipp Hartewig dankte Zastrow für ein "einzigartiges Engagement", blickte aber auch auf die jüngste Vergangenheit zurück. "Seine Entfremdung zur FDP war in den letzten Jahren häufiger sichtbar geworden. Wir bedauern trotzdem seine Austrittsabsicht sehr, denn einen Holger Zastrow kann man sich ohne FDP eigentlich gar nicht vorstellen", so Hartewig. Sein Austritt sei politisch wie auch menschlich ein großer Verlust für die Freien Demokraten. Am kommenden Wochenende will die FDP auf einem Listenparteitag ihren neuen Spitzenkandidaten für die Landtagswahl im Herbst küren.