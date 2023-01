Am Landgericht Dresden wird am Freitag der Prozess um den Juwelendiebstahl aus dem Grünen Gewölbe fortgesetzt. Für den Prozesstag ist ein Geständnis eines Angeklagten angekündigt. Drei der sechs angeklagten Männer zwischen 23 und 29 Jahren hatten am Dienstag erstmals ausgesagt, dass sie an dem Juwelendiebstahl beteiligt waren. Die Erklärungen sind laut Gericht Teil einer Vereinbarung zwischen der Anklage und der Verteidigung, die mildere Strafen im Gegenzug für glaubwürdige Geständnisse vorsieht.