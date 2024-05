Im Dresdner Stadtteil Seevorstadt ist eine Frau mit ihrem Auto in ein Schulgebäude gefahren. Nach Polizeiangaben stand die 33-Jährige am Dienstagnachmittag mit ihrem Wagen zunächst vor der Grundschule am Rande der Innenstadt. Beim Anfahren sei sie aus noch unbekannter Ursache auf den Fußweg geraten, habe ein Geländer und zwei Fahrräder gestreift, sei durch ein Gebüsch gefahren und schließlich in die Fensterfront des Untergeschosses geprallt. Dort befindet sich eine Schultoilette.

