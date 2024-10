Ein wegen Wahlmanipulation tatverdächtiger Lokalpolitiker der rechtsextremen "Freien Sachsen" in Dresden ist Montag festgenommen worden. Er soll neben dem Wahlbetrug auch an einem geplanten Aylbewerberheim in Dresden-Klotzsche Feuer gelegt haben. Das teilten die Generalstaatsanwaltschaft Dresden und das Landeskriminalamt Sachsen (LKA) mit.

Die Wohnung des 44-Jährigen war am Montag und bereits Mitte September durchsucht und mögliche Beweismittel beschlagnahmt worden. Der Ortschaftsrat sitzt in Untersuchungshaft. Auch die Wohnung einer 42 Jahre alten Beschuldigten in Dresden wurde laut Ermittlern durchsucht. Sie soll den Festgenommenen bei der versuchten Brandstiftung geholfen zu haben.

DNA-Treffer in Datenbank zeigt Verbindung zu Brandanschlag