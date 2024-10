In der Dresdner Neustadt kann es am Dienstag und Mittwoch zu Einschränkungen bei der Versorgung mit warmem Wasser und Heizwärme kommen. Grund sind laut Sachsenenergie Arbeiten am Fernwärmenetz. Die provisorischen Fernwärmeleitungen auf der Augustusbrücke werden mit dem Netz verbunden. Am 29. und 30. Oktober werden auf der Neustädter Seite neue Absperrarmaturen in das bestehende Fernwärmenetz eingesetzt, teilte das Versorgungsunternehmen mit. Dafür sei es notwendig, die Wärmeversorgung auf der Neustädter Elbseite für Teile des Netzes zu unterbrechen.