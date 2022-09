Christian Bläul ist wieder auf freiem Fuß, der Prozess gegen ihn wird fortgesetzt.

Auf eine Straßenblockade in Schweden folgte eine lange Untersuchungshaft.

In Deutschland wurde ein erster Klimaaktivist wegen einer Sitzblockade verurteilt.

Der Dresdner Klimaaktivist Christian Bläul ist am Freitag aus der Untersuchungshaft in Schweden entlassen worden. Das teilte Lilly Schubert, Sprecherin der Protestorganisation "Letzte Generation", mit. Der Kopf der Dresdner Gruppe von "Letzte Generation" hatte sich Mitte August an einer Straßenblockade in der schwedischen Hauptstadt Stockholm beteiligt und war daraufhin von der Polizei festgenommen worden.

Am Freitagvormittag hatte der Prozess gegen den 40-Jährigen am Stockholmer Gericht begonnen. Die schwedische Justiz wirft Bläul aufgrund der Sitzblockade Sabotage vor. Ein Urteil steht noch aus. Die Verhandlung wurde unterbrochen und soll am 16. September fortgesetzt werden.

Bläul hat mit anderen Klimaschützern im August eine Straße in Stockholm blockiert. Bildrechte: Återställ Våtmarker

Gut zwei Wochen Untersuchungshaft

Am 17. August hatte sich Bläul in Stockholm an einer Straßenblockade der schwedischen Schwesterorganisation "Återställ Våtmarker" beteiligt, wie Lilly Schubert von der "Letzten Generation" MDR SACHSEN berichtete. Die schwedischen Klimaschützer von "Återställ Våtmarker" setzten sich mit der Aktion für die Wiederherstellung von Sumpfgebieten ein. Während die Aktivisten aus den skandinavischen Ländern nur für kurze Zeit festgenommen wurden, blieb der Deutsche in U-Haft. Dies sei mit einer möglichen Fluchtgefahr begründet worden, so Schubert.

Wenige Tage später wurde ein zweiter Deutscher, der Berliner Kevin Hecht, ebenfalls in Schweden festgenommen. Er hatte sich aus Solidarität zu Bläul an einer weiteren Straßenblockade von "Återställ Våtmarker" beteiligt. "Es war klar, dass die Möglichkeit besteht, dass jemand inhaftiert wird", so Schubert. Bläul und Hecht sind die ersten Bürger, die für ihren Einsatz für die Klimarettung in Schweden ins Gefängnis kamen, wie die Sprecherin der Protestorganisation betonte.

Christian Bläul wird in Stockholm von schwedischen Polizisten festgenommen. Bildrechte: Letzte Generation

Wegen Sabotage angeklagt