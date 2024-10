Radebeul bekommt mehr als 100.000 Euro Fördermittel für das Lößnitzbad. Nach Angaben der Stadt soll das Geld in neue Belüftungstechnik investiert werden. Blaualgen trüben schon seit mehreren Jahren die Badefreude im Lößnitzbad. Der Natursee unweit der Elbe ist oft bereits im Frühsommer so stark befallen, dass das Baden amtlich untersagt werden muss. Nun sollen Belüftungsschläuche am Grund des Sees verlegt werden. Die feinen Luftblasen, die aus diesen entweichen, sollen natürliche Reinigungsprozesse anstoßen.