In Sachsen hat die Online-Erpressung mit Nacktbildern im vergangenen Jahr stark zugenommen. Nach Angaben des Landeskriminalamtes (LKA) in Dresden haben sich die Fälle im Vergleich zu 2022 fast verdoppelt.



Bei der Erpressungsmasche "Sextortion" werden Menschen dazu gedrängt, intime Fotos zu verschicken und dann damit erpresst. In den vergangenen zwei Jahren waren rund 95 Prozent der Opfer in Sachsen männlich. Die Opfer kommen den Angaben zufolge aus allen Altersgruppen, auch jüngere Opfer und sogar Kinder sind betroffen.