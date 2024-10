Bildrechte: imago/Robert Michael

Extremismus Proteste zu letzter Pegida-Demonstration in Dresden erwartet

Hauptinhalt

19. Oktober 2024, 20:31 Uhr

In Dresden will das islamfeindliche Pegida-Bündnis am Sonntag zum 250. Mal demonstrieren. Es wird gleichzeitig die letzte Demonstration sein, wie Mitbegründer Lutz Bachmann mitteilte. Weil mehrere Gegenproteste angemeldet sind und Dynamo Dresden zur gleichen Zeit zu Hause spielt, erwartet die Stadt Dresden erhebliche Verkehrseinschränkungen. Politikexperten sind von dem Pegida-Aus angesichts neuer rechtsextremer Strömungen nicht überrascht.