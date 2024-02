Das Wasser- und Schifffahrtsamt sucht seit Montagmorgen in Dresden nach einem Pkw, der am Sonntag im Stadtteil Laubegast führerlos in die Elbe gerollt war. Der Leiter der Behörde, Klaus Kautz, sagte MDR SACHSEN, dazu sei ein Messboot mit Echolot im Einsatz.



Sobald der Pkw gefunden ist, soll über die Bergung entschieden werden. Diese könnte mit Technik des Amtes erfolgen - beispielsweise von einem Schiff mit Greifvorrichtung aus. Ziel sei es, dass Hindernis so schnell wie möglich aus dem Fluss zu entfernen, so Kautz. Erschwerend bei Suche wirkt sich aber das Hochwasser mit steigender Tendenz aus. Laut Wasserschutzpolizei werden im Zusammenhang mit dem in die Elbe gerollten Fahrzeug keine Personen vermisst.

Bildrechte: Feuerwehr Dresden