Letzte Generation Geldstrafe für Klimaaktivist Bläul nach Blockade in Schweden

Der Dresdner Klimaaktivist Christian Bläul ist in Schweden wegen Sabotage zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Wie das Stockholmer Gericht am vergangenen Freitag verkündete, muss Bläul 800 schwedische Kronen an den Opferhilfefonds des Landes zahlen. Der Betrag entspricht in etwa 75 Euro.