Mitglieder der Klimaprotestbewegung "Letzte Generation" haben sich am Donnerstagmorgen auf eine Straße am Elbepark in Dresden festgeklebt. Wie die Polizei mitteilte, blockieren mehrere Personen an der Kreuzung Lommatzscher Straße/ Washingtonstraße den Verkehr. Vom Rückstau ist auch die A4 betroffen. Laut MDR Verkehrsdienst staut sich der Verkehr auf etwa vier Kilometern zwischen Dresden-Flughafen und Dresden-Neustadt.