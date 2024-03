Am Dienstag sind zwei wertvolle Wandteppiche in den Paraderäumen des Dresdner Residenzschlosses angebracht worden. Damit ist der Wiederaufbau der barocken Repräsentationsräume abgeschlossen. Die Teppichkunstwerke seien in einem sehr anspruchsvollen Prozess "fadengenau" wiederhergestellt worden, sagte die Projektleiterin Sabine Schneider. Sie nannte das Weben der Muster "eine der ältesten und kunstvollsten Textiltechniken der Menschheit".