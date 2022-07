Die Prüfung der Wiederinbetriebnahme der Lager- und Proberäume läuft nach Angaben der Stadt Dresden noch. Es sei geplant 34 Räume zeitnah an die Kreativszene zu übergeben, die anderen nach der Freigabe durch die Bauaufsicht. Bis die Wiederinbetriebnahme der Sortieranlage der Firma Nestler möglich ist, sind noch Sicherungsarbeiten an der Bausubstanz nötig.

Am 24. Juni war es auf einem Industrie- und Veranstaltungsgelände in Dresden zu einem Großbrand gekommen. Die Löscharbeiten hatten mehrere Tage gedauert, das Katastrophenschutzamt hatte eine Warnung an die Bevölkerung herausgegeben.