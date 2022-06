Die Solarmodule werden je nach Bedarf und Beschaffenheit der Landmaschinen in einem Abstand von etwa zehn bis 15 Meter in Ost-West-Ausrichtung auf die Felder gestellt. "Wir haben noch viele Fragen zum Beispiel nach dem optimalen Abstand der Module“, erklärt Wild. Um diese zu beantworten und Leistung sowohl Auswirkungen der Module auf Natur und Ertrag zu erforschen, messen die Wissenschaftler und die Bauern auf dem Versuchsfeld Bodenbeschaffenheit, Umwelteinflüsse, meteorologische Größen und landwirtschaftliche Produktionsdaten. "Schon jetzt wissen wir, dass durch die leichte Beschattung Kartoffeln besser wachsen“, sagt der Agrarwissenschaftler. Zudem würde durch die Solarpanels als Windschutz weniger wertvoller Boden abgetragen.

Einen weiteren großen Vorteil sieht Forscher Wild, in den unbewirtschafteten Flächen unter den Modulen. "Hier können Kleinbiotope und Rückzugshabitate für Vögel und Insekten entstehen“, erläutert Wild. Zusammen mit angelegte Blühstreifen zwischen den Modulreihen und hin zu den Feldrändern könnten diese untereinander verbunden, in die Umgebung eingebettet und somit ein Biotopverbundsystem geschaffen werden.

"Der Flächenverlust ist gewaltig", erklärt Wild. "Wir verlieren täglich etwa 75 Fußballflächen für Siedlungen, Gewerbegebiete und Straßenbau.“ Global gesehen habe sich die Agrarfläche in den vergangenen Jahren halbiert. Hinzu komme in vielen Teilen der Welt die zunehmende Verwüstung durch die Trockenheit. "Der Verlust an Agrarfläche wird uns noch erhebliche Probleme bereiten. Wir müssen unsere Agrarfläche nicht nur in Deutschland sondern weltweit erhalten", erklärt Wild.