Ein 36-Jähriger soll in Neustadt in Sachsen Kinder sexuell missbraucht haben. Außerdem wird ihm vorgeworfen, Kinder so manipuliert zu haben, dass sie selbst von sich kinderpornografisches Material herstellten und ihm schickten. Die Staatsanwaltschaft Dresden hat nun Anklage erhoben.