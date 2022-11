Rarität Einer von elf: Riesiger Herrnhuter ziert Evangelisches Kreuzgymnasium in Dresden

Ein original "Herrnhuter" aus der Oberlausitz hat 25 Zacken. Was das angeht, gleicht der neue Riesenstern, der am Evangelischen Kreuzgymnasium in Dresden-Striesen prangt, seinen kleineren Geschwistern, die derzeit in unzähligen Haushalten der Region die Weihnachtszeit einleuchten. Was die Größe angeht, spielt der Stern am Kreuzgymnasium jedoch in einer anderen Liga.