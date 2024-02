Wann das Auto, das am 11. Februar in die Elbe gerollt war, geborgen werden kann, sei noch immer unklar, hieß es am Montag. Das Wasser- und Schifffahrtsamt hatte seine Suche nach einem in der Elbe vorige Woche vorerst eingestellt. Das Auto war im Stadtteil Laubegast führerlos in die Elbe gerollt. Klaus Kautz, Sprecher im Wasser- und Schifffahrtsamt, sagte MDR SACHSEN, nach Auswertung von Fotos stehe oder liege das Auto vermutlich am Rand der Elbe, im Bereich sogenannter Lachen.