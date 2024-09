Premiere für "Droge Faust" Theater über Drogen in Dresden: Junge Leute entdecken Goethes Stoff

Hauptinhalt

06. September 2024, 15:32 Uhr

Mephisto als Dealer und Faust auf dem Drogentrip – in Dresden holen 13 junge Leute Goethes Klassiker in ihre Gegenwart. In dem Jugendtheaterprojekt der Bürger:Bühne wird "Faust" zum Stoff für ein Stück über Rausch und Realität, Sucht und Therapie. Interviews mit Experten und Erfahrungsberichte flossen ein. "Droge Faust" feiert am Freitag in Dresden Premiere. Wir waren vorab auf einer Probe.