16:30 Uhr | Landeshochwasserzentrum: "Wir müssen die Lage abwarten"

Da in den kommenden Tagen mit einem möglichen Wasseranstieg an der Lausitzer Neiße und im Elbestrom gerechnet wird, beobachtet das Landeshochwasserzentrum in Sachsen die Situation mit Argusaugen. Laut Prognosen wird vor allem in Tschechien Starkregen erwartet. In Ostsachsen wird mit Niederschlägen von 20 bis 40 Litern pro Quadratmeter innerhalb von 72 Stunden gerechnet. Westsachsen dagegen werde wohl nahezu unberührt von den erwarteten Niederschlägen bleiben.

Kristina Rieth, Leiterin des Landeshochwasserzentrums Sachsen, betont: "Wir müssen die Lage abwarten." Derzeit werde untersucht, welche Auswirkungen die eingestürzte Brücke als Fließhindernis hydraulisch auf die Vorhersagen hat. Auch der Dresdner Feuerwehrsprecher Michael Klahre betonte, dass die kaputte Brücke ein Problem sei. "Es gibt Kontakte mit Umweltamt, Wetterdienst und sobald es von dort konkretere Modelle mit Vorhersagen gibt, werden wir die entsprechenden Maßnahmen einleiten", so Klahre.

Bildrechte: IMAGO / jmfoto

16:25 Uhr | Letzte Sanierung der Carolabrücke 1996

Simone Prüfer, Chefin des Straßen- und Tiefbauamtes der Stadt Dresden zeigte sich von dem Einsturz der Carolabrücke ebenfalls überrascht. Die Brücke sei das letzte mal 1996 vollständig saniert worden. Seit dem habe es dauerhaft Überprüfungen gegeben. Die letzte Hauptuntersuchung vor drei Jahren habe ergeben, dass das Bauwerk saniert werden müsse, so Prüfer. "Es gibt momentan noch keine Erklärung für das Versagen der Brücke", sagte sie. Die Priorität liege jetzt erst einmal der Sicherung und Beräumung.

16:15 Uhr | THW und Feuerwehr sichern Brücke ab

In Dresden laufen nach dem Teileinsturz der Carolabrücke weiter Sicherungsmaßnahmen. Wie der zuständige Zugführer des Technischen Hilfswerks (THW) bei einer Pressekonferenz am Nachmittag sagte, wird derzeit ein optisches Messystem installiert. Damit sollen etwaige Bewegungen in den noch stehenden Brückenteilen erkannt werden. So könne man die Einsatzkräfte warnen, falls weitere Teile der Brücke abrutschten. "Die Brückenlager sind akut gefährdet und werden jetzt mit großen Holzplatten abgesichert, um Teile der Brücke wieder begehbar zu machen", so der Zugführer.

Bildrechte: xcitepress/christian essler

Feuerwehrsprecher Michael Klahre sagte, man werde den Einsatz über Nacht etwas zurück fahren. Trotzdem blieben Einsatzkräfte vor Ort. Am Donnerstag werde dann anhand der Messwerte über das weitere Vorgehen entschieden. Welche Brückenteile gefährdet sind, sei noch unklar. "Wir müssen sehr langsam vorgehen, weil am Bauwerk für die Einsatzkräfte Lebensgefahr besteht. Gemeinsam mit THW wird die Brücke jetzt abgestützt, dann schauen wir, was die Messdaten zeigen", so Klahre.

15:45 Uhr | Pressekonferenz zum aktuellen Stand

In wenigen Minuten startet am Elbufer in Dresden die verschobene Pressekonferenz zur aktuellen Lage rund um die Carolabrücke. MDR SACHSEN überträgt die Pressekonferenz im Livestream.

15:34 Uhr | Krankenhäuser der Stadt wieder mit Fernwärme versorgt

Die Fernwärmeversorgung des Städtischen Klinikums funktioniert wieder. Wie die Stadt Dresden mitteilte, sind die Standorte Friedichstadt und Löbtau wieder versorgt. An der Anbindung des Standortes Neustadt/Trachau an das Fernwärmenetz werde allerdings noch gearbeitet.

Der Klinikbetrieb läuft den Angaben zufolge an allen Standorten ohne Einschränkungen für die Patientenversorgung. Das gelte auch für die operative Versorgung. Entgegen erster Informationen vom Morgen hätten alle geplanten Eingriffe durchgeführt werden können, hieß es.

Bildrechte: MDR/Dan Hirschfeld

15:23 Uhr | Wie steht es um die Brücken in Leipzig?

In Leipzig gebe es kein vergleichbares Bauwerk wie die Carolabrücke, sagte der Leiter des Mobilitäts- und Tiefbauamtes der Stadt Leipzig, Michael Jana, im Gespräch mit MDR SACHSEN. "So plötzliche Einstürze würde ich für Leipzig ausschließen wollen." Dennoch kenne die Stadt ihre Sorgenkinder. Die Klingerbrücke beispielsweise steht laut Jana unter ständiger Beobachtung durch Sensoren. Auch die beiden Georg-Schwarz-Brücken habe man untersucht.

Jana verwies zudem auf die Zeppelinbrücke nahe des Sportforums, an der aktuell Bauarbeiten stattfinden. Neben Autoverkehr, Fußgängern und Radfahrern verkehren dort auch viele Straßenbahnen. Insgesamt gebe es in Leipzig 351 Brücken. Ein Viertel hat schlechte Bauzustandsnoten. Deshalb sollen in den nächsten zehn bis 15 Jahren etwa 300 Millionen Euro in deren Instandsetzung investiert werden, teilte Michael Jana weiter mit.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Jan Woitas

15:18 Uhr | Sondersendung zum Brückeneinsturz