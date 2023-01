2023 können Interessierte in Meißen ein neues Stadtführungsformat kennenlernen: "Organ and Crime". Die Tour führt zu vier Orgeln in der Stadt, an denen kleine Konzerte stattfinden. Auf den Wegen dahin sollen die Besucher von einer Stadtführerin mystische Anekdoten und Krimi-Storys aus dem Mittelalter und der Neuzeit erfahren. "Es gibt viele Geschichten und Gerüchte über Todesfälle. Wir haben aber auch Fakten aus den Archiven neu zusammengestellt, die bei anderen Führungen noch nicht zu hören waren", sagt die Leiterin der Tourist-Information, Christina Czach. Sie freut sich auf das Konzept, das sie augenzwinkernd als "spinnerte Idee" bezeichnet, mit dem sie jedoch Touristen und Einheimische dazu einladen will, die Stadt "in neuem Licht" zu sehen.

Entstanden sei die Idee in Gesprächen, in denen sich Domkantor Thorsten Göbel und die Kulturreferentin Sara Engelmann über eine andere Stadtführung unter dem Titel "Organ and Bikes" unterhielten, die sie gemeinsam weiterentwickelten. Es ging um die Orgel in der Lutherkirche im Triebischtal, an der schon Karl May als Gefangener in der Vollzugsanstalt Waldheim gespielt hatte. "Es gibt so viele Geschichten zu erzählen und Spannendes rings um die 14 Orgeln in Meißen", schwärmt Domkantor Göbel. 254 Orgelregister gebe es in der Stadt, damit sei Meißen Spitzenreiter in Sachsens Orgellandschaft.