Die Polizei in Dresden hat nach einer Verfolgungsjagd und mehreren Unfällen am Dienstag einen 17 Jahre alten Jugendlichen festgenommen. Wie ein Sprecher der Polizei MDR SACHSEN sagt, hatte der Mann an der Tunneleinfahrt in der Stauffenbergallee mit seinem Ford Focus mehrere Autos beschädigt. Drei der vier Insassen seien zu Fuß geflüchtet. Der Fahrer sprang laut Polizei in einen VW Caddy, der mit laufendem Motor am Straßenrand gestanden haben soll. Damit sei er durch den Tunnel am Waldschlösschen auf die andere Elbseite geflüchtet.

Die Polizei hat am Dienstag einen 17 Jahre alten Mann nach mehreren Unfällen festgenommen. (Symbolbild) Bildrechte: IMAGO / localpic