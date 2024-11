Mit Verkehrsversuchen lässt sich für einen begrenzten Zeitraum anhand von konkreten Veränderungen in der Verkehrsführung ausprobieren, ob Vorhersagen der Planung in der Realität auch so eintreffen. Anders als am Flügelweg sorgte ein Verkehrsversuch an der Brücke Blaues Wunder im Frühjahr 2024 für Diskussionen und stieß in der Bevölkerung auf großen Widerstand. Er wurde vorzeitig abgebrochen. Wenige Tage vor ihrem Teileinsturz wurde auch auf der Carolabrücke in Dresden ein Verkehrsversuch gestartet. Dort wurde stadteinwärts eine von zwei Autospuren als Radweg ausgewiesen.