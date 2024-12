Im VW-Werk in Zwickau soll die Produktion ab 2027 von derzeit zwei auf nur noch eine Schicht reduziert und keine VW-Modelle mehr gebaut werden, informierte VW Sachsen. Eine Batterie-Recycling-Anlage soll neue Arbeit bringen, werde aber die Verluste wohl nur teilweise ausgleichen, hieß es am Freitagnachmittag. Tags zuvor hatte VW Sachsen Gerüchte dementiert, wonach das Werk in Zwickau ganz schließe. Da stand aber schon länger fest: Zum Jahresende verlieren etwa 1.000 befristet Beschäftigte ihre Arbeit.