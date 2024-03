Hauptgrund für den Finanzspritze sei, dass die angekündigte Klinikreform des Bundes immer noch nicht auf dem Tisch liege, so Hasberg. "Wenn wir nicht helfen, wäre das Klinikum ernsthaft in seiner Existenz gefährdet. Das will niemand. Wir reden hier über ein Klinikum, das es seit über 800 Jahren in der Stadt gibt, das für die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung ausgesprochen wichtig ist und auch für die Ausbildung der medizinischen Berufe."