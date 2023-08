Ein Zollbeamter ist bei einem Unfall mit einem mutmaßlichen Schleuserfahrzeug am Montagabend verletzt worden. Laut Hauptzollamt Dresden ereignete sich der Vorfall gegen 22 Uhr in Postelwitz nahe der Grenze zu Tschechien. Zuvor hatte ein mutmaßliches Schleuserauto mit tschechischem Kennzeichen mehrere Kontrollversuche des Zolls ignoriert und war Richtung Bad Schandau gerast.

Dort wendete der Fahrer den Angaben zufolge unvermittelt und fuhr zurück Richtung Tschechien. In Postelwitz hatte ein Zollfahrzeug die Straße blockiert. Allerdings ließ sich der mutmaßliche Schleuser nicht davon stören, rammte das Zollfahrzeug an der Beifahrerseite, verletzte dabei den deutschen Zollbeamten und flüchtete weiter über Schmilka nach Tschechien.



Die tschechischen Behörden seien umgehend informiert worden, hieß es vom Zoll. "Neben dem Fahrer saßen weitere acht syrische Staatsbürger im Fluchtfahrzeug", sagte eine Zoll-Sprecherin MDR SACHSEN. Die acht wurden auf tschechischer Seite aufgegriffen. Der Schleuser sei am Dienstagmorgen noch flüchtig gewesen, hieß es von tschechischer Seite.