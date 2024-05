Im Dresdner Stadtteil Leuben ist die Feuerwehr am Freitagmorgen im Großeinsatz. Am Donnerstagabend standen mehrere Gebäude einer leerstehenden Industriebrache in Flammen. Im Laufe der Nacht hielt die Feuerwehr die Löscharbeiten zunächst für abgeschlossen. Freitagmorgen gab es jedoch eine Durchzündung, das Feuer flammte wieder auf. Über die Warn-App des Bundes ist um 6:21 Uhr ein Warnhinweis an die Bevölkerung gesendet worden. Die Menschen werden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.