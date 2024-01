1924 – vor genau 100 Jahren – wurde die Deutsche Fotothek in Dresden gegründet.

Seit Ende des Zweiten Weltkriegs werden auch ganze Nachlässe gesammelt, sodass das Archiv zu den wichtigsten Sammlungen in Europa gehört.

Das 100-jährige Jubiläum wird mit sieben Ausstellungen in Dresden gefeiert.

Ursprünglich als Sächsische Landesbildstelle 1924 gegründet, bestand die Aufgabe der Deutschen Fotothek in den ersten Jahrzehnten darin, das Steh- und Laufbild – also Dias, Fotos und Filme – gewinnbringend im Unterricht einzusetzen. Dafür wurde aber nicht nur Material gesammelt, sondern auch selbst im Land umhergereist und fotografiert – noch bis in die 70er-Jahre. Dementsprechend gab es auch eine exzellent ausgestattete Fotowerkstatt, um die Bilder zu entwickeln und sie dann an Schulen zu verleihen.

Das Archiv in Dresden wandelt sich

Bereits in den Anfangsjahren hatte der Gründungsdirektor Fritz Schimmer die Vision, ein umfassendes deutsches Bildarchiv aufzubauen, das weit über Unterrichtszwecke hinausgehen sollte. Daher wurde nach 1945 die schulpädagogische Arbeit aufgegeben. In Dresden konzentrierte man sich daraufhin auf das Sammeln und Archivieren von Aufnahmen sowie ganzen Werkkonvoluten mit Fokus auf ganz Deutschland. Bildrechte: Deutsche Fotothek

Insofern war es nur folgerichtig, dass es seit 1956 den Namen "Deutsche Fotothek" trägt. Da wurden beispielsweise Nachlässe auch schon mal über die Mauer gereicht, wie der des Westberliner Portraitfotografen Fritz Eschen, für den sich in der BRD niemand zu interessieren schien. So wuchs das Archiv weiter an und umfasste inzwischen rund 7 Millionen Fotografien. Die Vor- und Nachlässe bestimmen noch heute die Arbeit der Deutschen Fotothek, die seit 2012 daher den Beinamen "Archiv der Fotografen" trägt.

Vor 20 Jahren war es noch so, dass wir uns bemüht haben, bestimmte Positionen hier ins Haus zu bekommen und Klinkenputzen gegangen sind. Mittlerweile ist es genau umgekehrt. Jens Bove, Leiter der Deutschen Fotothek

Wie Fotografien aus Deutschland nach Sachsen kamen

Ein Umbruch in der Archivierung vollzog sich ab Anfang der 80er-Jahre: Man verstand sich nicht mehr als reine Motivsammlung, sondern widmete sich nun der Fotografie als Medium. Vor- beziehungsweise Nachlässe wurden nun als gesamtkünstlerisches Werk erfasst. Die Bestände werden seither nach den Namen der Bildautoren und (wenn auch weitaus weniger vertreten) Bildautorinnen archiviert.

Bildrechte: SLUB/Deutsche Fotothek/Matthias Creutziger Für die Archivierung war dieser Paradigmenwechsel ein enormer Zugewinn. Denn so können nun die Entstehungszusammenhänge der Werke in Dresden nachvollzogen und umfänglich erforscht werden.

Zu den bedeutenden Fotografieschaffenden von damals gehören beispielsweise Abraham Pisarek und auch Richard Peter sen., dessen Aufnahmen des 1945 zerstörten Dresdens weltbekannt sind. Neueste Zugänge sind unter anderem Matthias Creutziger, Jürgen Matschie ebenso wie Susan Lamèr und Barbara Metzger Berthold, die wiederum die weibliche Seite des Archivs in Dresden stärken.

Eine Bilddatenbank für alle

Jubiläum feiert in diesem Jahr auch die Bilddatenbank. 2004 ging man damit online. Seither digitalisiert man den Bestand und macht die Archivschätze der Deutschen Fotothek so für Wissenschaft und Forschung, aber auch für die Allgemeinheit zugänglich. Die Bilddatenbank gewährt derzeit Zugriff auf mehr als zwei Millionen Aufnahmen, die nicht nur frei recherchiert, sondern auch runtergeladen werden können. Bildrechte: Deutsche Fotothek/Christian Schmidt

Die Online-Datenbank wird rege genutzt. Jährlich verzeichnet sie rund 500.000 Besucherinnen und Besucher (davon 30 Prozent aus dem Ausland), acht Millionen Seitenaufrufe und knapp eine Million Downloads. Zudem beteiligt sich die Deutsche Fotothek immer wieder an Ausstellungen. Es werden auch eigene Schauen kuratiert, um das fotografische Erbe sichtbar zu machen.

100 Jahre – 7 Ausstellungen

In der Sächsischen Landesbibliothek — Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) wird 2024 mit gleich sieben Ausstellungen auf die Geschichte der Deutschen Fotothek zurückgeblickt. Eine vierteilige Reihe unter dem Titel "Aus dem Archiv der Fotografen" widmet man sich verschiedenen fotografischen Positionen unter Hashtags, welche die Deutsche Fotothek selbst charakterisieren sollen: mittendrin, bunt, modern und intensiv. Bildrechte: SLUB Dresden/Ramona Ahlers-Bergner

Jeweils drei Fotografinnen und Fotografen präsentieren sich dabei gemeinsam in der Corty-Galerie der SLUB. Den Auftakt machen Christian Borchert, Rudi Meisel und Mahmoud Dabdoub. Mit dem Fokus auf Straßenfotografie widmet sich die Schau dem städtischen Flanieren in Dresden, Leipzig, Berlin oder New York und zeigt zufällige, flüchtige Begegnungen und Situationen, festgehalten mit der Kamera. Bildrechte: SLUB Dresden/Ramona Ahlers-Bergner

Die so genannte Schatzkammer des Hauses mit dem berühmten Maya-Kodex wiederum wurde in eine Dunkelkammer verwandelt und erzählt anhand von ausgewählten Exponaten aus den Beständen der Deutschen Fotothek die Mediengeschichte der Fotografie. Und auf die 100-jährige Geschichte der Fotothek selbst blickt man ausgiebig im Lesesaal der Dresdner Landesbibliothek zurück.

Weitere Informationen zu den Sonderausstellungen Adresse:

Sächsische Landesbibliothek

Staats- und Universitätsbibliothek Dresden

Zellescher Weg 18

01069 Dresden



Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag, von 10 bis 18 Uhr

Samstag, von 14 bis 18 Uhr



Termine der Ausstellungen:

26. Januar bis 13. April 2024: "Archiv der Fotografen – #mittendrin"



26. Januar 2024 bis 11. Januar 2025: "Dunkelkammer. Eine (unvollständige) Mediengeschichte der Fotografie in 14 Kapiteln"



26. Januar 2024 bis 11. Januar 2025: "Alles fürs Auge! Von der Landesbildstelle zum Archiv der Fotografen"



26. Januar 2024 bis 25. Januar 2025: "loungeaffairs extra. Lieblingsbilder gesucht!"



26. April bis 13. Juli 2024: "Archiv der Fotografen – #bunt"



26. Juli bis 12. Oktober 2024: "Archiv der Fotografen – #modern"



26. Oktober 2024 bis 11. Januar 2025: "Archiv der Fotografen – #intensiv"