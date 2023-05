Zwar wollen die Hofmanns mit der Schur den Tieren nur etwas Gutes tun, doch viele von ihnen sind von ihrem Friseurbesuch nicht wirklich begeistert. Deshalb sind hier eine Menge helfende Hände gefragt. Die Alpakas werden auf einen Schertisch gelegt und dann an Beinen und Kopf festgehalten. Eine dritte Person übernimmt die Schur, entweder mit einer elektrischen Schermaschine oder einer Handschere. Nach etwa 30 bis 40 Minuten ist alles geschafft und das Tier kann wieder zurück auf die Koppel zu den anderen.

Sofort nach der Schur wird das Vlies, so nennt man die abrasierte Alpakawolle, was bei den Alpakas abrasiert wird, nach Qualität sortiert. Je länger die Faser der Wolle, umso besser die Qualität. Matthias Hofmann erzählt, dass sich die beste Qualität meist auf dem Rücken der Tiere befindet. Das Vlies von dort wird in den meisten Fällen zu Garn weiterverarbeitet. Vlies mit geringerer Qualität wird zum Beispiel als Füllung für Bettdecken oder Kissen genutzt. Und dann gibt es da noch die richtig guten Vliese. Die können vor der Weiterverarbeitung bei sogenannten "Vlies Shows" eingereicht werden.