Kirche statt Landratsamt Nach Eklat in Pirna: So war die Eröffnung der Ausstellung über Geflüchtete

26. September 2024, 10:04 Uhr

Die Ausstellung "Es ist nicht leise in meinem Kopf" ist am Mittwochabend in Pirnas Klosterkirche eröffnet worden. Die Schau dokumentiert das Schicksal von 35 Geflüchteten, die in Schwarzenberg und Umgebung leben. Zuvor sollte die Ausstellung im Landratsamt in Pirna gezeigt werden, wurde aber nach Kritik von Bürgern und Behördenmitarbeitern entfernt. Der Schritt löste einen bundesweiten Eklat aus.